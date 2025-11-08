Le lanterne di San Martino simboli di luce e speranza
La tradizione vuole che la sera dell’undici novembre i bambini accendessero le Lanterne e passeggiassero nel bosco tenendole in mano per illuminare i sentieri agli animali. Si tenevano poi accese tutta la notte per tutte le notti aspettando il Natale in segno di calore umano e di buon auspicio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
