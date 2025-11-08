Le Iene presentano | Inside la terza puntata intitolata La libertà sessuale nell’era di Vannacci

Domani, domenica 9 novembre, in  prima serata  su  Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene presentano: Inside”,  lo spin-off del programma ideato da Davide Parenti.. La terza puntata, curata da  Nina Palmieri  e Luca Vantini e intitolata “ La libertà sessuale nellera di Vannacc i”, è un viaggio nell’universo  queer  contemporaneo e nelle tensioni che attraversano la società di oggi. Lo speciale prova a mettere in dialogo due visioni del mondo che spesso convivono senza riuscire a comunicare: da un lato il pensiero ultraconservatore, dall’altro quello di chi rivendica il diritto di essere sé stesso, liberamente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

