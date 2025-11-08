Le amiche se sono sincere e disinteressate resistono al tempo ed evolvono in sorellanza Perché quando la competitività si fa da parte le affinità elettive al femminile prendono il sopravvento e si crea grande solidarietà Soprattutto andando avanti con gli anni
“ L e amiche sono una grande ricchezza, specie andando avanti con gli anni. Le riconosci dagli occhi: capisci se c’è corrispondenza. Invecchiando si diventa più selettive, ti accorgi se una persona ti regala energia o te la toglie, e siccome tu di energia ne hai sempre meno, fai delle scelte”. Carla Signoris, luminosa sessantaseienne, attrice nonché signora Crozza e madre di due figli maschi, sa di cosa parla. Non solo perché è reduce da Balene. Amiche per sempre, la fiction di RaiUno che fra settembre e ottobre è sempre stata campione di serata ( ora disponibile su Raiplay ), ma perché è una donna consapevole e umanamente ricca. 🔗 Leggi su Iodonna.it
