Lavori in corso sull' A26 | chiusure notturne tra Arona e Ornavasso

Novaratoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i cantieri (senza fine) sull'A26, dove sono in arrivo nuove chiusure notturne.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle notti tra l'11 e il 12 novembre e tra il 13 e il 14 sarà chiuso il tratto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

