Lavoratori non in regola e altre violazioni nel locale | 10mila euro di multa e attività sospesa

E’ stata una segnalazione attraverso l’app YouPol a portare a una serie di controlli effettuati dalla polizia in un noto locale della zona del Piccarello a Latina dove sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato a una multa e alla sospensione dell’attività.Le verifiche sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

