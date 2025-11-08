L’appello di mamma Gherta per la pensione anticipata | quali aiuti prevede oggi la legge per i genitori di figli disabili

Cesate (Milano) – L’appello di Gherta Arnaboldi, mamma di una ragazza disabile, parte da Cesate, hinterland di Milano, per fare il giro del web. La richiesta dell’infermiera, che si deve occupare da sola della figlia bisognosa di assistenza continua, è rivolta al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni ed è molto chiara: pensione anticipata per chi ha 30 anni di contributi e si trova nella sfortunata condizione di prestare da solo supporto quotidiano a figli con grave disabilità. Un’istanza, quella della mamma cesatese, che sembra raccogliere il consenso di migliaia di genitori italiani che vivono le medesime difficoltà – tanto di disponibilità di tempo quanto di risorse economiche – e trovano solo un parziale aiuto dalle misure previste oggi dalla legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello di mamma Gherta per la pensione anticipata: quali aiuti prevede oggi la legge per i genitori di figli disabili

