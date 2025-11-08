L' Adunata Nazionale degli Alpini 2027 sarà a Brescia
Dopo ventisette anni di attesa, le penne nere torneranno a sfilare per le vie di Brescia: la 98ª Adunata nazionale degli Alpini si terrà nel maggio del 2027 nel capoluogo bresciano. La decisione è stata ufficializzata questa mattina a Milano dal Consiglio nazionale dell'Associazione Nazionale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Brescia ospiterà la 98ª Adunata nazionale il secondo fine settimana di maggio 2027. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Alpini riunito nella seduta dell’8 novembre, preferendola a Verona. La “Leonessa d’Italia”, così chiamata per l’ - facebook.com Vai su Facebook
Brescia ospiterà l’Adunata nazionale degli alpini nel 2027 - È ufficiale: la 98esima Adunata nazionale degli Alpini – nel maggio del 2027 – sarà a Brescia. Lo riporta giornaledibrescia.it
Nel 2027 l'adunata degli Alpini torna a Brescia - La novantottesima edizione sara' nel secondo fine settimana di maggio 2027. Da rainews.it
Brescia ospiterà la 98esima adunata degli Alpini nel 2027 - E' quanto ha stabilito il Consiglio direttivo nazionale Ana, nella mattinata di sabato 8 novembre. Scrive quibrescia.it