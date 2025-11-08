L’ADL dichiara guerra al sindaco Mamdani | nasce il Mamdani Monitor e la linea telefonica per segnalare l’antisemitismo

Sono passati pochi giorni dalla vittoria, a New York, del sindaco “democratico e socialista” Zohran Mamdani e l’ Anti-Defamation League ha già acceso i riflettori sul primo sindaco musulmano di New York. Non uno, ma due: il Mamdani Monitor, un sito-osservatorio permanente, e la NYC Antisemitism Tip Line, un numero verde dove chiunque può denunciare “sguardi ostili” in metrò o un volantino pro-Palestina. Jonathan Greenblatt, CEO dell’ADL, nell’annunciare l’iniziativa, ha osservato che “il sindaco-eletto Mamdani ha promosso narrazioni antisemite, si è associato a individui con una storia di antisemitismo e ha dimostrato un’intensa animosità verso lo Stato ebraico che è in netto contrasto con le opinioni della stragrande maggioranza degli ebrei newyorkesi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

