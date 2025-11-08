La verità sugli scioperi di Landini & Co
La Lega non ci sta e reagisce dialetticamente all'ennesimo sciopero generale proclamato dalla Cgil, peraltro quasi sempre nella giornata di venerdì. In un comunicato ufficiale viene del resto fatto notare Come sigle sindacali, Landini in testa, nell'anno solare 2025 abbiano organizzato " 22 scioperi generali (sette sono stati annunciati tra novembre e dicembre), che si aggiungono a una miriade di mobilitazioni locali e di categoria ". " Guarda caso, le forme più radicali di protesta sono state previste per quasi l'80% dei casi, ovvero 17 su 22, il 77,2%, di venerdì o di lunedì - afferma il Carroccio nella sua nota -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
