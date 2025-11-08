Milano – “Abbiamo rispettato le regole”. Giuseppe Sala tira dritto. Il sindaco non sembra preoccupato per l’inchiesta aperta dalla Procura sulla vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa dal Comune al Milan e Inter e per l’ipotesi di reato di una presunta turbativa d’asta nelle procedure che hanno portato alla cessione dell’immobile ai club per 197 milioni di euro. “Posso esprimere una posizione precisa: abbiamo fatto tutto perbene e abbiamo rispettato le regole – ha replicato il primo cittadino a una domanda dei cronisti sul caso San Siro ieri mattina a Palazzo Lombardia –. Una volta ricevuta la manifestazione d’interesse da parte di Milan e Inter l’abbiamo tenuta fuori per il tempo necessario: il tempo minimo è 30 giorni, l’avviso pubblico è rimasto aperto un po’ di più (dal 24 marzo al 30 aprile, ndr ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vendita di San Siro, le dietrologie, l’appoggio del Governo. E Sala attacca: “Che strana coincidenza...”