La triestina Maja Antoni è bronzo mondiale di beach sprint

8 nov 2025

La triestina Maja Antoni conquista il bronzo ai mondiali di beach sprint (canottaggio costiero) ad Antalya in Turchia nel doppio Under 19 femminile. L’atleta del Circolo Canottieri Saturnia Trieste ha conquistato il podio in coppia con Barbara Cilli della Lni Barletta. Le due giovani atlete hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

