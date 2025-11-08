La triestina Maja Antoni è bronzo mondiale di beach sprint
La triestina Maja Antoni conquista il bronzo ai mondiali di beach sprint (canottaggio costiero) ad Antalya in Turchia nel doppio Under 19 femminile. L’atleta del Circolo Canottieri Saturnia Trieste ha conquistato il podio in coppia con Barbara Cilli della Lni Barletta. Le due giovani atlete hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Bronzo ai Campionati del mondo di Beach Sprint che si stanno svolgendo in Turchia. La giovanissima barlettana Barbara Cilli nella specialità del doppio femmminile under 19 con Maja Antoni di Trieste Circolo Canottieri Saturnia è salita questo pomeriggio
