La strategia di Giuli art bonus e piano Olivetti | Incentiviamo la lettura

Bologna, 8 novembre 2025 – Dal portico della Morte, che a Bologna prende il nome dall’antico ospedale e custodisce la libreria “santuario” Nanni (duecento anni di storia, Pier Paolo Pasolini fra i lettori più accaniti), al cantiere della Garisenda, la torre ferita; da Confartigianato, nella celebrazione del mecenatismo creativo della stilista Alberta Ferretti, fino al Villaggio di Coldiretti, “presidio di civiltà e di comunità”: in una giornata contrassegnata dal dibattito sui fondi al cinema (trovati e ‘spostati’ 100 milioni, ma ecco l’altolà dei produttori), il dialogo tra pubblico e privato è il logaritmo della visita bolognese del ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strategia di Giuli, art bonus e piano Olivetti: “Incentiviamo la lettura”

Giuli, 'intesa su Art bonus nel cratere è un patto d'amore' - "Questo è un patto di civiltà e di amore per una terra, l'Italia, e per luoghi come il cratere e le Marche in particolare che hanno saputo dar prova di grande consapevolezza e di grande volontà". Segnala ansa.it

Art Bonus per l’area del cratere sismico: incentivi a chi restaura opere lesionate - L'Art Bonus offre alle imprese e ai privati un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate al sostegno e alla tutela del patrimonio culturale pubblico italiano. corriereadriatico.it scrive

Giovanni Lombardi: «L’Art Bonus strumento essenziale la generosità è diventata strategica» - «Il nostro Paese e il nostro territorio possiedono una parte straordinaria del patrimonio artistico mondiale ma non sempre dispongono di risorse sufficienti per tutelarlo e valorizzarlo. Segnala ilmattino.it