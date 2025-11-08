La statua di Cavour ricoperta con teli termici l’azione di Extinction Rebellion a Torino | Stop a collasso climatico tassare i ricchi
Extinction Rebellion ha ricoperto la statua di Camillo Cavour in piazza Carlina a Torino con teli termici e grandi cartelli che recitano: “ Tassare i ricchi, fermare il collasso climatico “. L’azione è stata fatta alla vigilia dell’inizio della Cop30 a Belem, in Brasile. Con il gesto il movimento “denuncia le responsabilità dei super-ricchi nell’aggravarsi della crisi climatica e il sostegno politico e fiscale che Governo e Regione continuano a offrire a chi inquina di più”. “Quegli stessi teli che vengono solitamente utilizzati per soccorrere la popolazione in seguito a eventi catastrofici, come le alluvioni, o durante i soccorsi in mare – spiega il movimento -, vengono posti sul monumento simbolo dell’Italia unita, laica e costruita sul diritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
