Cesare Cremonini – credito foto Andrea Sestito BOLOGNA – Cesare Cremonini lancia il nuovo singolo “La Santa Pennicanza”, disponibile da stanotte. “L’ho scritta in dormiveglia all’alba due settimane fa a Bologna”, racconta l’artista sui social. “Mi sono alzato dal letto ed era pronta. Mi ha ispirato la genialità di Rosario Fiorello, che mi aveva parlato del titolo “La pennicanza” pochi giorni prima, ricordandomi la leggerezza swing e intelligente di Renzo Arbore, che inventava le parole creando un mondo surreale indimenticabile”. La canzone è stata registrata e mixata in un giorno alla Fonoprint di Bologna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La Santa Pennicanza”, il nuovo singolo di Cremonini ispirato da Fiorello