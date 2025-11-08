La riforma del premierato vista da Casini | Rischi per il Parlamento Perderà le sue funzioni

Eletto ininterrottamente in Parlamento dal 1983 a oggi, Pier Ferdinando Casini è un protagonista della politica. Il libro “Al centro dell’Aula“ (Il Mulino) raccoglie alcuni tra i suoi discorsi più significativi in Parlamento, preceduti da un ampio dialogo con lo storico Paolo Pombeni dove Casini ripercorre, con molti dietro le quinte, la sua storia. Pubblichiamo uno stralcio del libro che affronta la questione del premierato. Il presidente del Consiglio non è un passacarte e personalmente converrei che rafforzarne alcuni spazi di manovra sarebbe utile. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con la figura del presidente della Repubblica, che è un’istituzione di garanzia che ha svolto bene il suo ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

