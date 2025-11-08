La riforma del premierato vista da Casini | Rischi per il Parlamento Perderà le sue funzioni
Eletto ininterrottamente in Parlamento dal 1983 a oggi, Pier Ferdinando Casini è un protagonista della politica. Il libro “Al centro dell’Aula“ (Il Mulino) raccoglie alcuni tra i suoi discorsi più significativi in Parlamento, preceduti da un ampio dialogo con lo storico Paolo Pombeni dove Casini ripercorre, con molti dietro le quinte, la sua storia. Pubblichiamo uno stralcio del libro che affronta la questione del premierato. Il presidente del Consiglio non è un passacarte e personalmente converrei che rafforzarne alcuni spazi di manovra sarebbe utile. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con la figura del presidente della Repubblica, che è un’istituzione di garanzia che ha svolto bene il suo ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
La maggioranza di governo sta discutendo una nuova legge elettorale come alternativa alla riforma del premierato. Sul tavolo l'ipotesi di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, senza collegi uninominali e senza il nome del candidato premier in - X Vai su X
No ai pieni poteri. Mobilitamoci e vinciamo il referendum. Riforma della Giustizia, Premierato e Autonomia differenziata fanno parte di un unico disegno che va respinto, e questo governo mandato a casa. #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #separazione - facebook.com Vai su Facebook
Meloni conta sui sondaggi segreti, l’idea di rallentare sul premierato: la strategia in vista del referendum - Dopo il via libera definitivo alla separazione delle carriere dei magistrati, per Giorgia Meloni è il premierato la prossima fermata da raggiungere, un pit stop ... Si legge su ilgazzettino.it
Arianna Meloni: anche riforma premierato per vincere astensionismo - "Gli elettori scelgono di non votare perchè troppo spesso si vedono raccontare delle cose e poi dalle amministrazioni ne vedono fare delle altre. Lo riporta notizie.tiscali.it
Casini, la tagliatella con vista Quirinale - Se gli dicono che fa politica solo per campare al caldo nei Palazzi, l’ha già fatto da una cinquantina ... Come scrive ilfattoquotidiano.it