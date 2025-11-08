La Promessa Anticipazioni Spagnole | Catalina deve andarsene e abbandonerà i suoi figli per salvarli!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che nei prossimi episodi della Soap di Rete4, Catalina sarà costretta a lasciare i suoi figli e suo marito Adriano per salvarli dalla furia di un nobile assetato di vendetta. Ecco cosa succederà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina deve andarsene e abbandonerà i suoi figli per salvarli!

Scopri altri approfondimenti

Trame future : Leocadia chiederà ad Alonso di ripudiare Curro! Ecco perché: --> https://www.tvsoap.it/2025/11/leocadia-chiede-ad-alonso-di-ripudiare-curro-la-promessa-anticipazioni/ - facebook.com Vai su Facebook

#lapromessa #anticipazioni #trame dal 9 al 15 #novembre - X Vai su X

La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel si trasferisce in Italia? - Manuel inizierà a pensare di trasferirsi in Italia nel corso delle prossime puntata La Promessa. Secondo superguidatv.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Leocadia è l'assassina di Dolores e Carmen - Leocadia confessa a Jana, prima di spararle, di essere responsabile dell'omicidio di Dolores e Carmen, eseguito in passato su ordine di Cruz ... Scrive it.blastingnews.com

La Promessa, spoiler Spagna: Leocadia interrompe le nozze segrete di Catalina e Adriano - Alonso deciderà un matrimonio segreto per Adriano e Catalina che saranno pronti a diventare marito e moglie nel patio nelle prossime puntate de La Promessa: Manuel e Simona saranno i testimoni e don S ... Come scrive it.blastingnews.com