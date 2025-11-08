La musica immensa di Peppe Vessicchio dai talenti a Sanremo | Siate originali le copie non durano

Firenze, 8 novembre 2025 – Una tragedia che sconvolge il mondo della musica. È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il direttore d'orchestra, simbolo del Festival di Sanremo, è deceduto all’ospedale San Camillo di Roma per una polmonite interstiziale. A maggio del 2025, il maestro aveva rilasciato un’intervista a La Nazione in occasione del 14esimo concorso internazionale musicale ‘Città di Scandicci’, dove Vessicchio era presidente di giuria. Riproponiamo qui l’intervista di Barbara Berti a Peppe Vessicchio uscita il 16 maggio 2025: Maestro, come è nata la sua collaborazione con questo concorso? "Grazie a una telefonata di Luca Marino, direttore artistico del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La musica “immensa” di Peppe Vessicchio, dai talenti a Sanremo: “Siate originali, le copie non durano”

