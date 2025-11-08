La morte di Peppe Vessicchio il re dei direttori d’orchestra di Sanremo

Il Maestro Peppe Vessicchio è scomparso all’età di 69 anni. Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo amatissimo dal pubblico italiano è stato un’autentica leggenda . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

