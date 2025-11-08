La morte di Peppe Vessicchio il re dei direttori d’orchestra di Sanremo

Il Maestro Peppe Vessicchio è scomparso all'età di 69 anni. Direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo amatissimo dal pubblico italiano è stato un'autentica leggenda.

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una po - facebook.com Vai su Facebook

Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra - Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d'orchestra. Da tpi.it

Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... Secondo libero.it

Peppe Vessicchio, come è morto e cos'è la polmonite interstiziale. «Ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa» - San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Si legge su leggo.it