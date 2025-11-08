La morte di Peppe Vessicchio il più noto maestro di Sanremo

L'improvvisa scomparsa al San Camillo di Roma dopo il ricovero per una complicazione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La morte di Peppe Vessicchio, il più noto maestro di Sanremo

Approfondisci con queste news

ULTIM'ORA È morto Peppe Vessicchio: https://fanpa.ge/AaXNE - facebook.com Vai su Facebook

Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra - Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d'orchestra. Come scrive tpi.it

Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... Segnala libero.it

Addio a Peppe Vessicchio, aveva 69 anni. Com'è morto il celebre direttore d'orchestra - Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, morto all'età di 69 anni. Si legge su corrieredellumbria.it