La lezione di Adriano Giannini | Non smetto di imparare

Milano – “Non si smette mai di imparare: per me è un principio fondante. La curiosità e il desiderio di andare oltre la superficie delle cose guidano il mio lavoro e accompagnano ogni giorno la mia crescita creativa”. Lo confessa Adriano Giannini, protagonista della nuova lezione speciale organizzata da OffiCine-Ied e Ied Cinema, la scuola di cinema dell’Istituto di Design che ha aperto ufficialmente i battenti nel mese di ottobre con i primi trenta iscritti tra corso di laurea triennale e master. L’incontro con Giannini – intitolato “Le mani nel cinema" – si terrà martedì 11 novembre alle 19, nella sede di via Pompeo Leoni ed è aperto sia agli studenti che a professionisti e appassionati di cinema ( questo il link per prenotarsi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

