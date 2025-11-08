La forza di una donna | Bahar confessa di amare Arif Sarp rinuncerà a lei? Ecco che cosa ne pensiamo

Nelle nuove puntate de La forza di una donna, amatissima soap opera turca di Canale 5, Bahar si ritrova ad ammettere di provare qualcosa per Arif, e Sarp non la prende molto bene. Che cosa farà a questo punto lui? Si metterà il cuore in pace e rinuncerà all'amata prima moglie? Questo è quello che pensiamo noi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

