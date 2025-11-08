La forza di una donna | Bahar confessa di amare Arif Sarp rinuncerà a lei? Ecco che cosa ne pensiamo

Comingsoon.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle nuove puntate de La forza di una donna, amatissima soap opera turca di Canale 5, Bahar si ritrova ad ammettere di provare qualcosa per Arif, e Sarp non la prende molto bene. Che cosa farà a questo punto lui? Si metterà il cuore in pace e rinuncerà all'amata prima moglie? Questo è quello che pensiamo noi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

