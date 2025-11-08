Bologna, 8 novembre 2025 – Saturday Night Fortitudo. Difesa di ghisa e quarto sigillo consecutivo per l’orchestra diretta da coach Attilio Caja, che dopo i successi contro Verona, Torino e Pistoia, piega Brindis i 77-66 e, almeno per una notte, sale al primo posto nella classifica di A2: per i pugliesi è il terzo ko nelle ultime 4 gare. PalaDozza tutto esaurito per l’atteso big match del sabato sera e difese subito asfissianti su entrambe le metà campo a testimoniare il valore offensivo sia della Effe, sia di Brindisi: dopo 5 giri di cronometro il punteggio è infatti sul 6-5, che in un lampo brindisino si trasforma in 6-10 grazie al blitz in rapida sequenza firmato Radonjic-Esposito (timeout Caja). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo piega Brindisi ed è prima per una notte