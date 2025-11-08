La Fortitudo impone la legge del PalaDozza | battuta la Valtur Brindisi
La Flats Service Fortitudo Bologna conquista al PalaDozzza una vittoria importante, e meritata, contro la Valtur Brindisi, chiudendo l'incontro sul punteggio di 77-66. Un punteggio che arriva al termine di una gara gestita con solidità e determinazione, soprattutto negli episodi chiave.La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
