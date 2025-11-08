La faida tra Sinti a Lonato del Garda e l’omicidio di Dolores Dori | accertamenti su due pistole trovate nei boschi

Lonato del Garda (Brescia), 8 novembre 2025 – Di chi fossero, prima di essere nascoste tra le frasche, è da capire. Se abbiano sparato, pure. Ma sembra probabile il collegamento con l’omicidio di Dolores Dori. Si parla di due pistole, una è a tamburo – un modello Python calibro 357 Magnum –, l’altra è una Ruger calibro 9. Le armi, entrambe in buono stato di conservazione, sono state rinvenute lo scorso 4 novembre dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale e della compagnia di Desenzano del Garda a Lonato, nei pressi del campo nomadi abusivo teatro del delitto della quarantatreenne sinti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

