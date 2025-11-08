la cremonese lotta fino alla fine ma cade a pisa

Cremona – Un guizzo di Touré alla mezz’ora della ripresa regala al Pisa la sospirata prima vittoria stagionale e lascia a mani vuote una Cremonese apparsa meno brillante che in altre occasioni. Davanti alla pressione dei padroni di casa la formazione di mister Nicola lotta e cerca di controbattere, ma non riesce a concretizzare i suoi tentativi e quando viene trafitta dal vantaggio dell’esterno nerazzurro il tempo a disposizione è troppo poco per raddrizzare la situazione. Sin dai primi minuti la gara dell’Arena Garibaldi si fa combattuta. I nerazzurri spingono con decisione alla ricerca del primo successo stagionale, mentre i grigiorossi, pur costretti in diverse occasioni sulla difensiva, non rinunciano a pungere a loro volta in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

