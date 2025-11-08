La costruzione del centro commerciale più grande d' Europa alle porte di Monza potrebbe ripartire

8 nov 2025

Dopo la recente firma dell’accordo per il polo di interscambio “Milano Porta Est” - che prevede una stazione ferroviaria per l’alta velocità, un terminal per il trasporto pubblico, la fermata della metropolitana M4, strade e piste ciclopedonali - si è tornati a parlare anche del progetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

