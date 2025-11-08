La Cina completa il primo data center subacqueo al mondo alimentato dal vento

La Cina ha completato la costruzione del primo data center subacqueo al mondo alimentato interamente da energia eolica, stabilendo un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture digitali. Il progetto, situato nella Lin-gang Special Area della Shanghai Pilot Free Trade Zone, rappresenta un traguardo simbolico nella transizione verso un modello tecnologico a basse emissioni. L’infrastruttura, sviluppata con un investimento complessivo di 1,6 miliardi di yuan (circa 226 milioni di dollari USA), ha una capacità operativa di 24 megawatt. Secondo il comitato amministrativo dell’area di Lin-gang, il completamento del progetto segna una svolta nella convergenza tra energia rinnovabile offshore e data center subacquei (UDC), ponendo le basi per una nuova generazione di hub digitali a impatto ridotto. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Cina completa il primo data center subacqueo al mondo alimentato dal vento

Scopri altri approfondimenti

Ecco un piccolo assaggio della canzone a cui ho avuto l'onore di partecipare! È stata un'emozione unica, la mia prima volta in studio! Vi invito a scoprire la canzone completa, seguite il link e fatemi sapere cosa ne pensate! #Musica #Cina #Italia https:/ - facebook.com Vai su Facebook

La Cina completa il primo data center subacqueo al mondo alimentato dal vento - L'articolo La Cina completa il primo data center subacqueo al mondo alimentato dal vento proviene da InsideOver. Segnala msn.com

La Cina sta completando il primo data center sottomarino del mondo, tra pro e contro per l’ambiente - gang vuole ridurre consumi e emissioni, ma la manutenzione complessa e i rischi ... Da repubblica.it

La Cina inaugura il primo data center sottomarino eolico del mondo - La Cina ha completato la costruzione del primo data center sottomarino (UDC) al mondo alimentato interamente dall'energia eolica, segnando un nuovo benchmark globale nello sviluppo green ... Secondo adnkronos.com