La banda del buco in gioielleria dai garage fanno un foro nel solaio | rubati ori e preziosi per 250mila euro
Pesaro, 8 novembre 2025 – Il colpo perfetto della banda del buco. Un bottino che sfiora i 250mila euro per i ladri che hanno fatto un rocambolesco colpo alla storica gioielleria Giagnolini (ha aperto nel 1975), in via Commandino, a due passi da piazza Redi. Perché i ladri sono entrati nei garage sottostanti, hanno fatto un foro nel solaio, sono sbucati al centro della gioielleria, e da lì, in fretta, perché almeno una volta l’allarme pare abbia suonato, hanno razziato tutto un ripiano superiore della vetrina del negozio: “Dove c’erano – dice sconsolato Enzo Giagnolini, il titolare 74enne – solo ori e pietre preziose, diamanti compresi, mentre sotto tenevo argento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
