Juventus Wolves chiama Tudor e Motta
Tudor e Motta sondati: 24 milioni di risparmio per la Juve Il nome caldo? Igor Tudor e Thiago Motta, entrambi ex Juve e ancora sotto contratto bianconero. I Wolves, tramite agenti, hanno approcciato i due: Tudor (esonerato il 27 ottobre dopo 7 mesi e 8 gare senza vittoria) e Motta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Who will start for Juventus against Torino? - facebook.com Vai su Facebook
Tudor vers les "Wolves" de Wolverhampton Wanderers Football Club - X Vai su X
Tudor Wolverhampton, c’è anche l’ex allenatore della Juventus nel mirino del club inglese! Tutti gli aggiornamenti - Tudor Wolverhampton, l’ex tecnico della Juventus è tra i favoriti in Premier League: un’occasione d’oro per il club bianconero per liberarsi del suo ingaggio L’esonero non ha interrotto il mercato. juventusnews24.com scrive
Wolverhampton a caccia di un nuovo allenatore: anche Tudor e Thiago Motta nel mirino, la Juventus spera. Tutti i dettagli - Wolverhampton a caccia di un allenatore, i due ex nel mirino degli inglesi: la società spera nell’addio di uno dei due per risparmiare Una notizia inaspettata che, in casa Juventus, suona come una pot ... Da juventusnews24.com
Juve, il Wolverhampton pensa ad uno tra Tudor e Motta per la panchina - La Juventus potrebbe presto riuscire a liberarsi dell'ingaggio di uno dei suoi 2 ex allenatori, Thiago Motta ed Igor Tudor: come riportato da Fabrizio Romano, infatti, i 2 tecnici sarebbero ... Segnala tuttojuve.com