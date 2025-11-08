Juventus Torino | cronaca sintesi moviola e diretta LIVE

Calcionews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Torino, all’Allianz Stadium il derby della Mole valido per la giornata numero 11 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz Stadium). Riflettori accesi all’Allianz Stadium per il derby della Mole. La Juventus del neo tecnico Luciano Spalletti ospita il Torino di Marco Baroni (in panchina, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus torino cronaca sintesi moviola e diretta live

© Calcionews24.com - Juventus Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus torino cronaca sintesiJuventus Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE - Juventus Torino, all’Allianz Stadium il derby della Mole valido per la giornata numero 11 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz St ... Secondo calcionews24.com

Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare il suo momento posit ... Lo riporta juventusnews24.com

juventus torino cronaca sintesiJuventus-Torino: un derby che vale una finale per la corsa alla Champions League - Torino: un derby che vale una finale per la corsa alla Champions League La sfida tra Juventus e Torino si presenta come una vera e propria finale per le ambizioni stagionali ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Torino Cronaca Sintesi