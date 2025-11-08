Juventus Tether non felice del nuovo CDA

Ilprimatonazionale.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento da oltre 100 milioni di euro in azioni per avere la possibilità di parlare, senza però poter alzare la voce. Questa è la posizione con cui Tether ha preso il controllo dell’11% delle quote azionarie della Juventus. Non abbastanza per poter abire a cambiare l’attuale assetto della Juventus.  L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

