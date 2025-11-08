Juventus Next Gen Forlì streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida del Moccagatta dei bianconeri I dettagli

Juventus Next Gen Forlì streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Moccagatta, valida per la 13ª giornata di Serie C 202526. È una crisi profonda da cui rialzarsi immediatamente. La Juventus Next Gen è chiamata a un’inversione di rotta totale: i giovani bianconeri tornano al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per affrontare il Forlì nel “lunch match” della tredicesima giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre 2025, alle ore 12:30. Qui: Tutte le notizie sulla Serie C Un ruolino di marcia da incubo: 6 sconfitte in 7 partite. Per la squadra guidata da Massimo Brambilla, la partita assume un valore cruciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Forlì streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Moccagatta dei bianconeri. I dettagli

Altre letture consigliate

Juventus Next Gen, arriva la svolta del Rimini ? La cessione del club - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Next Gen, risentimento muscolare per Pedro #Felipe: il difensore era stato aggregato alla Prima Squadra dopo l'infortunio di Bremer. [ @DiMarzio] - X Vai su X

Juventus Next Gen-Forlì: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Forlì per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C: le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Segnala calciomercato.com

Juventus Next Gen: altri 3 punti di penalizzazione al Rimini. Come cambia la classifica del Girone B di Serie C dopo il nuovo caos - Tutti i dettagli su come cambia la classifica del Girone B di Serie C Piove sul bagnato in casa Rimini. juventusnews24.com scrive

Juventus Next Gen-Forlì, ecco chi sarà l’arbitro del match - Nella 13ª giornata di Serie C, la Juventus Next Gen se la vedrà con il Forlì e la sfida sarà diretta da Davide Cerea di Bergamo. tuttojuve.com scrive