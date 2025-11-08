Juventus | Leonetti e le voci su una possibile cessione

Voci di cessione? "Mi fanno sorridere" Franco Leonetti, firma di "Calciomercato.it", non ha peli sulla lingua riguardo alle indiscrezioni su una possibile vendita della Juventus. "Escono sistematicamente queste voci, ma oggettivamente la Juve è legata a filo quadruplo alla famiglia Agnelli: è un dato di fatto", ha dichiarato

