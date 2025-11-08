Juventus | Leonetti e le voci su una possibile cessione
Voci di cessione? “Mi fanno sorridere” Franco Leonetti, firma di “Calciomercato.it”, non ha peli sulla lingua riguardo alle indiscrezioni su una possibile vendita della Juventus. “Escono sistematicamente queste voci, ma oggettivamente la Juve è legata a filo quadruplo alla famiglia Agnelli: è un dato di fatto”, ha dichiarato, come riportato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
