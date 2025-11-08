Juve Torino LIVE | l’avvicinamento al Derby della Mole le ultime novità di formazione di Spalletti

di Marco Baridon Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare il suo momento positivo, rigenerata dalla cura Spalletti. Contro il Torino, nel derby della Mole, si va a caccia della terza vittoria di fila in Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Torino 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Torino 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Torino: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Torino LIVE: l’avvicinamento al Derby della Mole, le ultime novità di formazione di Spalletti

Altre letture consigliate

? Juve, la probabile formazione di Spalletti per il derby di Torino - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Torino, derby da brividi per Spalletti e Baroni: il pronostico - X Vai su X

Juventus-Torino: diretta live e risultato in tempo reale - Torino di Sabato 8 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Juve Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Allianz Stadium. I dettagli verso il derby della Mole - Juve Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con il derby della Mole dell’Allianz Stadium valido per l’11ª giornata di Serie A 2025/26 È tempo di derby, è tempo di supremazia. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus-Torino, diretta: dove vederla in tv (e streaming), probabili formazioni, orario e arbitri - L'undicesima giornata di Serie A metterà di fronte Juventus e Torino, nello storico derby della Mole. Si legge su msn.com