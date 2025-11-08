John Elkann | La Juventus non è in vendita L’impegno Sbandierato e i Dubbi dei Tifosi
L’Annuncio in Assemblea: La Juventus non è in vendita. Nella giornata di ieri, 7 novembre 2025, l’Amministratore Delegato di Exor, John Elkann, ha voluto rispondere in modo netto e diretto a tutte quelle voci che vorrebbero l’azionista di maggioranza della Juventus prossimo alla cessione della società, con tanto di prezzo di acquisto già fissato. Durante l’assemblea degli azionisti, Elkann ha ribadito con forza: “ La Juventus non è in vendita “. Ha inoltre sottolineato l’impegno ultracentenario della famiglia Agnelli-Elkann nei confronti del club e si è dichiarato aperto a qualsiasi iniziativa o suggerimento costruttivo che possa aiutare a far crescere il Brand. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
