La star del Marvel CInematic Universe accusata da una cineasta cinese di comportamenti inopportuni e minacce nei suoi confronti. La regista Yi Zhou ha lavorato con Jeremy Renner al documentario Chronicles of Disney, e ad un film d'animazione e nei giorni scorsi ha accusato l'attore con una serie di post su Instagram. Zhou ha dichiarato che Renner ha avuto dei comportamenti non richiesti nei suoi confronti e in seguito l'ha minacciata con frasi molto pesanti. L'attore ha respinto al mittente le accuse. Le accuse a Jeremy Renner Secondo l'accusa, Renner avrebbe inviato una serie di immagini di pornografiche di sé non richieste e non sollecitate attraverso messaggi su Whatsapp nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jeremy Renner nega le accuse della regista Yi Zhou: “False e diffamatorie, mi sta perseguitando da mesi”