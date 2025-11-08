Jannik Sinner giocherà due partite di fila alle ATP Finals? La soluzione che potrebbe non scontentarlo
Jannik Sinner scenderà in campo nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino nella giornata di lunedì 10 novembre, quando l’azzurro, non prima delle ore 20.30, affronterà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Dato che Djokovic e Musetti domani saranno ancora impegnati nella finale di Atene, i rispettivi match si giocheranno nella seconda giornata: dato che i due sono stati sorteggiati in raggruppamenti diversi, in singolare nella prima giornata si disputeranno le partite di due gironi differenti. Per questo motivo Sinner, dopo aver giocato lunedì 10, potrebbe tornare in campo martedì 11 o mercoledì 12 contro uno tra Alexander Zverev e Ben Shelton, e giocare poi giovedì 13 o venerdì 14 contro l’altro giocatore del raggruppamento non ancora affrontato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Bel passaggio di Jannik Sinner durante il media day sul fatto di NON sentirsi numero 1: "Secondo me uno sbaglia se pensa di essere il numero 1 al mondo. Io penso sempre di essere il numero 2 perché c'è sempre da lavorare. I numeri son quelli lì, ok, però io - X Vai su X
Sinner: "Penso sempre di essere il numero 2. Appena ti rilassi è un casino" - Oggi l'azzurro ha dato spettacolo nell'allenamento con Alcaraz: "Siamo amici ma dentro il campo cambia tutto. Da msn.com
Jannik Sinner raggiunge Novak Djokovic: sono gli unici due nella storia - Jannik Sinner, grazie al successo nel Master 1000 di Parigi, chiuderà la stagione con almeno 10. Segnala msn.com
Sinner cuore d’oro: il gesto di Jannik fa il giro del mondo - Non solo le vittorie per Jannik Sinner che a Parigi ha vissuto una splendida settimana da diversi punti di vista ... Si legge su tennisfever.it