Jannik Sinner scenderà in campo nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino nella giornata di lunedì 10 novembre, quando l’azzurro, non prima delle ore 20.30, affronterà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Dato che Djokovic e Musetti domani saranno ancora impegnati nella finale di Atene, i rispettivi match si giocheranno nella seconda giornata: dato che i due sono stati sorteggiati in raggruppamenti diversi, in singolare nella prima giornata si disputeranno le partite di due gironi differenti. Per questo motivo Sinner, dopo aver giocato lunedì 10, potrebbe tornare in campo martedì 11 o mercoledì 12 contro uno tra Alexander Zverev e Ben Shelton, e giocare poi giovedì 13 o venerdì 14 contro l’altro giocatore del raggruppamento non ancora affrontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner giocherà due partite di fila alle ATP Finals? La soluzione che potrebbe non scontentarlo