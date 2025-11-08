Italia Under 20 sono ben sette i convocati dell’Inter per alcuni test amichevoli con Portogallo e Germania!
Inter News 24 Italia Under 20, i giovani azzurrini si preparano per la doppia sfida amichevole contro due top squadre europee! Le ultime. Dopo l’eliminazione ai Mondiali in Cile, la Nazionale Under 20 di calcio si prepara ad affrontare due amichevoli internazionali contro Portogallo e Germania, con 7 giocatori di proprietà dell’Inter tra i convocati. Dopo la delusione ai Mondiali Under 20 in Cile, dove l’Italia è stata eliminata agli ottavi di finale dagli Stati Uniti, la Nazionale riprende il suo cammino con due importanti test amichevoli. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre, alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Italia Under 18 - Italia travolgente al Mondiale: 4-0 alla Bolivia e qualificazione ai sedicesimi di finale La cronaca: https://www.11giovani.it/index.php/component/k2/italia-under-18-italia-travolgente-al-mondiale-4-0-alla-bolivia-e-qualificazione-ai-sedicesi - facebook.com Vai su Facebook
Convocare alla Farnesina l’ambasciatore russo per fare la solita protesta di circostanza è inutile, se non farsesco. La propaganda del Cremlino, che si traduce in minaccia ibrida all’Italia, non può essere combattuta con la diplomazia. La Russia di Putin è nostr - X Vai su X
Italia U20, convocati per Portogallo e Germania: 7 sono di proprietà dell’Inter - Dopo il Mondiale in Cile, appuntamento venerdì 14 novembre a Viareggio per il match contro i portoghesi; la seconda amichevole in Spagna ... Lo riporta msn.com
Nazionale Under 20, altra sconfitta sul ghiaccio di Egna - Anche nella seconda giornata del Torneo 4 Nazioni di Egna, l’Italia Under 20 esce sconfitta. Da hockeytime.net
Italia U21, solo un giocatore Juve tra i convocati di Baldini: tutti i nomi - Il tecnico degli Azzurrini ha ufficializzato la lista dei venticinque che prenderanno parte alle sfide contro Polonia e Montenegro valevoli per gli Europei ... Secondo tuttosport.com