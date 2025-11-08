Italia Under 20 sono ben sette i convocati dell’Inter per alcuni test amichevoli con Portogallo e Germania!

Inter News 24 Italia Under 20, i giovani azzurrini si preparano per la doppia sfida amichevole contro due top squadre europee! Le ultime. Dopo l’eliminazione ai Mondiali in Cile, la Nazionale Under 20 di calcio si prepara ad affrontare due amichevoli internazionali contro Portogallo e Germania, con 7 giocatori di proprietà dell’Inter tra i convocati. Dopo la delusione ai Mondiali Under 20 in Cile, dove l’Italia è stata eliminata agli ottavi di finale dagli Stati Uniti, la Nazionale riprende il suo cammino con due importanti test amichevoli. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre, alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com

