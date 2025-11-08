La Nazionale italiana si prepara ad affrontare quelle che sono partite davvero decisive, anche se ci sarebbero non pochi problemi adesso. La Nazionale italiana si trova di fronte alla grande possibilità di tornare al mondiale di calcio dopo oltre dieci anni dall’ultima partecipazione. Tante le delusioni e i fallimenti della gestione calcistica degli azzurri, per un movimento che ritiene assolutamente fondamentale raggiungere l’accesso alla Coppa del Mondo del 2026. Per farcela, però, andranno superati i playoff. Staremo a vedere se gli uomini di Gennaro Gattuso riusciranno in questa impresa, per quanto sia tutto tranne che effettivamente semplice. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Italia nei guai, playoff in bilico: Gattuso è disperato