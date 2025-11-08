Italia nei guai playoff in bilico | Gattuso è disperato
La Nazionale italiana si prepara ad affrontare quelle che sono partite davvero decisive, anche se ci sarebbero non pochi problemi adesso. La Nazionale italiana si trova di fronte alla grande possibilità di tornare al mondiale di calcio dopo oltre dieci anni dall’ultima partecipazione. Tante le delusioni e i fallimenti della gestione calcistica degli azzurri, per un movimento che ritiene assolutamente fondamentale raggiungere l’accesso alla Coppa del Mondo del 2026. Per farcela, però, andranno superati i playoff. Staremo a vedere se gli uomini di Gennaro Gattuso riusciranno in questa impresa, per quanto sia tutto tranne che effettivamente semplice. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Campari nei guai: la fusione sospetta e il maxi sequestro con titolo che va giù in Borsa https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/inverno-nina-minaccia-italia-neve-eventi-estremi-gelo/ - facebook.com Vai su Facebook
Lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in Italia. Prendere appunti. Di @scingolo - X Vai su X
Italia in bilico: a rischio la qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 - Non sono bastate le vittorie con Estonia e Israele: l’Italia di Gennaro Gattuso resta in corsa per i Mondiali 2026 agguantando matematicamente il secondo posto nel girone, ma dovrà passare quasi ... Lo riporta it.blastingnews.com
Italia, caccia ai playoff della speranza - Sono i punti che servono per guadagnarsi almeno il playoff, il quarto della sua storia: due persi (con Svezia e ... Da ilmessaggero.it
Playoff Mondiali: gli scenari per l'Italia e tutti i calcoli - In un quadro estremamente fluido (pensate alle Isole Far Oer, che ieri hanno battuto la Repubblica Ceca... Secondo corrieredellosport.it