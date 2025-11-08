Irene Grandi esce il 14 novembre Oro e Rosa il nuovo album

ORO E ROSA  è Il nuovo album di inediti di? Irene Grandi, in uscita il? 14 novembre 2025.. Un ritorno atteso che arriva dopo cinque anni dal precedente lavoro discografico, nei quali Irene ha compiuto lunghi tour recuperando le sue radici e i primi amori musicali con “Io in Blues”, celebrando i trenta anni di carriera con la tournée “Fiera di Me”, e partecipato a progetti internazionali come il musical “The Witches Seed”, con le musiche di Stewart Copeland.  Il titolo dell’album sintetizza il nucleo emotivo del progetto: due colori che appartengono alla stessa luce — l’oro e il rosa dell’aurora e del tramonto — che diventano figure emblematiche. 🔗 Leggi su Parlami.eu

