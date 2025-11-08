Io sono anziano e vivo da solo senza un cane essere soli in una città come Milano è pesante | lo sfogo di Paolo Del Debbio

Nel corso della trasmissione 4 di sera, Paolo Del Debbio ha affrontato il tema della solitudine e della sicurezza a Milano, inserendosi personalmente nella discussione. Durante il dibattito, si è parlato della difficoltà per molti anziani di vivere da soli nella metropoli lombarda, spesso costretti a cercare compagnia in un animale domestico. Il giornalista ha voluto portare la conversazione su un piano personale, commentando con ironia: “ Io sono anziano e vivo solo, ma non ho un cane “. La battuta ha suscitato un sorriso tra gli ospiti in studio, pur all’interno di un confronto dedicato a una questione molto seria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io sono anziano e vivo da solo senza un cane, essere soli in una città come Milano è pesante”: lo sfogo di Paolo Del Debbio

