Inter Lazio oggi il test decisivo per Romagnoli | il difensore recupera per il big match di San Siro?
Inter News 24 Le sensazioni. C’è grande attesa in casa Lazio per le condizioni di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale e leader della difesa di Maurizio Sarri è in forte dubbio per il big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter, a causa di un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. Come riportato da Il Messaggero, il giocatore sta provando a recuperare in extremis. Nella giornata di ieri ha svolto un primo test, ma la prova decisiva per capire se potrà almeno sedersi in panchina ci sarà solo nella rifinitura di stamattina. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Sarri prima di #Inter- #Lazio: "La finta convinzione non conta un caz..., voglio 25 folli scatenati" - X Vai su X
Inter-Lazio, Thuram si candida per una maglia da titolare: giusto preferirlo a Bonny? ? Dopo la vittoria all’ultimo respiro del Bentegodi e il successo contro il Kairat in Champions, Chivu cerca di andare alla pausa con altri tre punti ospitando la Lazio: Thura - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, Romagnoli out con l’Inter? Oggi test decisivo. Diverse assenze per Sarri - Diverse assenze per il tecnico biancoceleste, la probabile contro l'Inter ... Si legge su msn.com
Lazio, Sarri spera di avere Romagnoli almeno per la panchina: oggi test decisivo - I biancocelesti con ogni probabilità dovranno fare a meno del loro difensore centrale per la sfida contro l'Inter ... msn.com scrive
Inter Lazio, esame Champions per i biancocelesti. La squadra di Sarri cerca risposte contro i nerazzurri: la difesa reggerà il confronto? - Inter Lazio, il muro biancoceleste sfida l’attacco più prolifico della Serie A: il test decisivo per la retroguardia di Sarri e per la corsa Champions La Lazio è pronta ad affrontare l’Inter a San Sir ... Lo riporta lazionews24.com