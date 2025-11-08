Inter Lazio oggi il test decisivo per Romagnoli | il difensore recupera per il big match di San Siro?

Inter News 24 Le sensazioni. C’è grande attesa in casa Lazio per le condizioni di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale e leader della difesa di Maurizio Sarri è in forte dubbio per il big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter, a causa di un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. Come riportato da Il Messaggero, il giocatore sta provando a recuperare in extremis. Nella giornata di ieri ha svolto un primo test, ma la prova decisiva per capire se potrà almeno sedersi in panchina ci sarà solo nella rifinitura di stamattina. 🔗 Leggi su Internews24.com

