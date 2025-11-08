Inter Lazio i convocati di Sarri | il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste
Inter Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro di domani sera. Romagnoli presente. Le ultime. Alessio Romagnoli è presente tra i convocati per la sfida contro l’Inter. Sarri ha deciso di portare il centrale a Milano e la scelta finale sarà presa solamente a ridosso della partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
