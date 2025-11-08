Inter Lazio difesa biancoceleste alla prova del nove | Sarri alla ricerca di risposte

Inter News 24 da parte del proprio pacchetto arretrato. È un vero e proprio scontro tra filosofie quello che andrà in scena domenica sera a San Siro. L’Inter di Cristian Chivu ospita la Lazio di Maurizio Sarri, in un match che mette di fronte il miglior attacco del campionato e una delle difese più solide. La Beneamata viaggia a una media impressionante di 2,4 gol a partita (24 reti in 10 gare), un rullo compressore offensivo. Dall’altra parte, i biancocelesti hanno costruito le loro fortune sulla fase difensiva: sette reti subite in totale (terza miglior difesa dietro Roma e Como) e ben sei partite chiuse senza subire gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

