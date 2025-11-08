Inter la Lazio è alle porte | Chivu ricompone la ThuLa
Manca sempre meno all’ennesimo big match per l’Inter: a partire dalle ore 20:45 del 9 novembre, la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontere l’Inter nell’11ª giornata di Serie A. La sfida sarà sicuramente ricca di emozioni data la volontà delle due formazioni di proseguire diritti verso il proprio obiettivo. E mentre i biancocelesti proveranno a rincorrere la zona Europa, l’Inter dovrà cercare di scansare il Napoli dal primo posto in classifica. L’Inter è ben a conoscenza della difficoltà di questa prestazione e per questo motivo, oltre ad infondere nei propri uomini maggior attitudine alla gara, cosa recriminata nel match di Champions League contro il Kairat Almaty, dovrà anche scegliere la formazione migliore che potrà garantire il punteggio pieno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
Sarri prima di Inter-Lazio: "La finta convinzione non conta un caz..., voglio 25 folli scatenati" - facebook.com Vai su Facebook
#Sarri prima di #Inter- #Lazio: "La finta convinzione non conta un caz..., voglio 25 folli scatenati" - X Vai su X
Inter-Lazio, Sarri: «Servono 25 folli scatenati disposti a morire in campo» - Dopo avere indirizzato a maggio l’ultimo scudetto verso Napoli, la Lazio torna a far visita all’Inter a San Siro, ... Si legge su msn.com
Dove vedere Inter-Lazio in tv - La Lazio ha trovato il successo solo in due delle ultime nove sfide (2N, 5P) nel massimo campionato contro l’Inter e in particolare non tiene la porta inviolata contro i nerazzurri in Serie A dal 31 ... sport.sky.it scrive
Inter-Lazio 2 a 2, i nerazzurri sprecano occasione per il sorpasso - L'Inter accarezza a lungo il sogno del sorpasso sul Napoli, va due volte in vantaggio contro la Lazio ma si fa rimontare entrambe le volte, con un rigore di Pedro che al 90' fissa il risultato sul ... Segnala rainews.it