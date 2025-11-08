Manca sempre meno all’ennesimo big match per l’Inter: a partire dalle ore 20:45 del 9 novembre, la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontere l’Inter nell’11ª giornata di Serie A. La sfida sarà sicuramente ricca di emozioni data la volontà delle due formazioni di proseguire diritti verso il proprio obiettivo. E mentre i biancocelesti proveranno a rincorrere la zona Europa, l’Inter dovrà cercare di scansare il Napoli dal primo posto in classifica. L’Inter è ben a conoscenza della difficoltà di questa prestazione e per questo motivo, oltre ad infondere nei propri uomini maggior attitudine alla gara, cosa recriminata nel match di Champions League contro il Kairat Almaty, dovrà anche scegliere la formazione migliore che potrà garantire il punteggio pieno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, la Lazio è alle porte: Chivu ricompone la ThuLa