Insieme si può | i ministri in campo contro la droga Così il governo dimostra cos’è davvero una strategia nazionale

Ciascuno per la propria parte, tutti all’interno di un’unica strategia che deve coinvolgere necessariamente istituzioni e società. Nella seconda e ultima giornata della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, la massiccia presenza dei ministri coinvolti più direttamente nella battaglia e l’intervento conclusivo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, hanno dato il senso profondo dell’appuntamento, già riassunto nel titolo “Libertà dalla droga. Insieme si può”. Mantovano: «Il coinvolgimento di tutte le istituzioni è cruciale». L’idea di una battaglia che si vince su più livelli – dalla famiglia alla giustizia, passando per la scuola, le politiche di prevenzione, gli interventi a livello transnazionale – è stato il filo conduttore degli interventi degli esponenti del governo, ognuno puntuale sulla propria competenza, ma volto a rappresentare la tessera di un unico mosaico che si tiene tutto insieme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

