Ingiocabile Cittadella! Con la Dolomiti Bellunesi ecco il 5ºsuccesso di fila
E la manita è servita. Il vento freddo di novembre spira sul Tognon, ma il Cittadella di Iori è fuoco vivo e fa suo il derby. 0-1 alla Dolomiti Bellunesi, nel segno di Castelli. La squadra di Iori non solo vince, ma convince e continua a crescere. Settimo risultato utile di fila, quarto posto in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
