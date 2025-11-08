Incontro Trump-Orbán alla Casa Bianca tolte a Ungheria sanzioni su acquisto petrolio e gas russi in cambio l’acquisto di armi Usa per $700mln
Orbán, inoltre, vorrebbe convincere il presidente Usa a visitare l’Ungheria prima delle elezioni di aprile, in modo tale da ricevere l'appoggio di Trump Alla Casa Bianca, il vertice tra Donald Trump e Viktor Orbán si è trasformato in un accordo politico ed economico dal peso internazionale. M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dopo l'incontro con Trump, Orbán ha annunciato che l'Ungheria ha ottenuto un esenzione di un anno sulle importazioni di petrolio russo. In cambio Budapest si è impegnata ad acquistare gas naturale liquefatto e combustibile nucleare dagli Usa
L'incontro #Trump- #Xi e la politica della seconda amministrazione Trump: ne ha parlato @Ric_Alcaro a Spazio Transnazionale, il programma di @RadioRadicale condotto da @DeLeoFsco!
Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: "Incontro con Putin? Vorrei fosse a Budapest" - Il presidente americano Donald Trump ha accolto oggi, venerdì 7 novembre, alla Casa Bianca l'omologo ungherese Viktor Orban, prima del pranzo bilaterale. reggiotv.it scrive
Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: "Incontro con Putin? C'è sempre una possibilità" - Il presidente americano Donald Trump ha accolto oggi, venerdì 7 novembre, alla Casa Bianca l'omologo ungherese Viktor Orban, prima del pranzo bilaterale. Segnala reggiotv.it
Trump riceve Orban alla Casa BIanca e riapre a Putin. 'L'Ue deve rispettare l'Ungheria' - Il presidente Usa: 'Stiamo valutando la possibilità' di dare un'esenzione all'Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo. Scrive ansa.it