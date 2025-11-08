Incontro Trump-Orbán alla Casa Bianca tolte a Ungheria sanzioni su acquisto petrolio e gas russi in cambio l’acquisto di armi Usa per $700mln

8 nov 2025

Orbán, inoltre, vorrebbe convincere il presidente Usa a visitare l’Ungheria prima delle elezioni di aprile, in modo tale da ricevere l'appoggio di Trump Alla Casa Bianca, il vertice tra Donald Trump e Viktor Orbán si è trasformato in un accordo politico ed economico dal peso internazionale. M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Orbán alla Casa Bianca, tolte a Ungheria sanzioni su acquisto petrolio e gas russi, in cambio l’acquisto di armi Usa per $700mln

