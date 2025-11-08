Fausto Biloslavo, direttore della Frontline Academy del Giornale, ha visitato il consolato italiano a Ebril alla guida di una delegazione di lettori e aspiranti giornalisti. Panoramica sulle dinamiche curdo-irachene, con focus su sfide e prospettive future per l'intero quadrante mediorientale. Il cronista de Il Giornale intervistò il defunto Idris Mustafa Barzani nel 1985. Oggi ha parlato con suo figlio, il presidente del Kurdistan Nechirvan Idris Barzani, e ha condiviso i ricordi di quella conversazione di tanto tempo fa con suo padre. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incontro tra Biloslavo ed il presidente del Kurdistan in occasione della Frontline Academy