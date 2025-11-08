Incidente tra auto | 4 feriti anche giovanissimi Uno è grave
Grave incidente venerdì sera poco prima delle 23 sulla provinciale a Osio Sotto. A scontrarsi due auto, una Golf e una Hyundai con a bordo quattro persone: tre giovani di 20 e 21 anni e un uomo di 61 anni. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta la Polizia Stradale di Treviglio per i rilievi.
